Auch wenn das verrückte Wetter immer wieder in den Medien durchgekaut wird: Es ist nun mal eines der bestimmenden Themen, von denen jeder mehr oder weniger betroffen ist. Was sich in diesen Tagen abspielt, habe ich noch nicht erlebt. Tagsüber Bullenhitze, pünktlich um 18 Uhr kommt plötzlich ein...