Sand im Getriebe

Was passiert in Sachen Amazon, was ist mit Edeka und wann sind Vorführungen im Theater wieder möglich? Es sind solche Fragen, die Leser uns immer wieder stellen und für die wir dankbar sind: Zeigen sie doch, dass sie regen Anteil nehmen am Lauf der Dinge vor Ort und unsere Berichterstattung darüber schätzen. Warum es zurzeit nur selten klare Antworten gibt, ahnen Sie: Corona wirft Sand ins Getriebe der Entscheidungsfindungen. Gremien tagen eingeschränkt oder warten ab, bis neue Verordnungen gelten. Das gilt für ehrenamtliche Parlamentarier genauso wie für hoch bezahlte Manager. Wir aber bleiben dran – früher oder später. Versprochen!



