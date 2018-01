Unfall auf der A 39 – ein Mann leicht verletzt

Flechtorf Ein Verkehrsunfall hat sich am Mittwochabend gegen 19.10 Uhr auf der Autobahn 39 am Kreuz Wolfsburg/Königslutter in Richtung Anschlussstelle Flechtorf ereignet. Wie die Ortsfeuerwehr Flechtorf am Abend mitteilte, kam aus noch ungeklärter Ursache ein Auto nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr in die...