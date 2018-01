Hydraulikschlauch geplatzt: 200 Liter Öl in Flechtorf ausgetreten

Die Feuerwehr Flechtorf ist am Freitagmorgen zu einem Ölschaden auf dem Gelände eines Flechtorfer Betriebes in der Alten Braunschweiger Straße ausgerückt. Bei einem LKW einer Entsorgungsfirma ist ein Hydraulikschlauch geplatzt. 200 Liter Hydrauliköl sind ausgelaufen und haben eine Fläche von 50 Quadratmetern beschmutzt. Die Feuerwehr konnte verhindern, dass das Öl in einen Kanaleinlauf eintritt. Die kontaminierte Fläche wurde mit Ölbindemittel bestreut. Weitere Maßnahmen soll gegebenenfalls die Untere Wasserbehörde des Landkreises Helmstedt veranlassen.