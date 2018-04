Großflohmarkt in Velpke wieder am Sonntag

Velpke . Der nächste Großflohmarkt in Velpke steht an: Los geht’s auf dem Schützenplatz am kommenden Sonntag, 8. April. Die Kosten für Anbieter belaufen sich auf 25 Euro für einen 4 Meter breiten Platz mit Auto. Der Aufbaubeginn ist ab 5.30 Uhr morgens, eine...