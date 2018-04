Schulleiter aus Velpke: „Das Land wälzt die Kosten auf uns ab“

Die Grundschulen in der Samtgemeinde wachsen: Sowohl was die Schülerzahl, als auch was die Gebäude betrifft. Gleichzeitig wird es schwieriger, geeignetes Personal zu finden. Eva Hieber sprach mit den Schulleitern Heike Kluge aus Danndorf und Jörn Scherbanowitz aus Bahrdorf sowie Rüdiger Fricke, der...