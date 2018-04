Aus Wohlfühl-Ecke soll Familienzentrum werden

Zeit für die Familie, Zeit für sich, Zeit für Entspannung: In Grasleben eröffnet am Samstag die Wohlfühl-Ecke. Zwischen 11 und 14 Uhr lädt Initiatorin und Firmenchefin Katharina Thieme-Hohe in die Räume des Hauses am Walbecker Tor 15. Dort soll künftig alles...