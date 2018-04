Jolinchen bleibt jetzt in der Krümelkiste

Na, so richtig traute der vier Jahre alte Julius dem Braten nicht. Am Freitag nahm er am Eltern-Kind-Nachmittag der Kindertagesstätte Krümelkiste in Bardorf teil. Stargast war Jolinchen, ein Drachenkind. Dem Jungen flößte die Statur offensichtlich Respekt ein, zumindest für den Moment. Der...