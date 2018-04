Diebe stehlen in Lehre Navis aus drei Autos

Lehre Die Polizei in Lehre hat in der Nacht zum Donnerstag drei Einbruchsdiebstähle in Autos registriert. Ein Schaden von 7500 Euro ist entstanden.

Wie es in einer Mitteilung der Polizei heißt, ereigneten sich in Lehre drei Auto-Einbrüche in der Zeit zwischen Mittwochnachmittag, 16.30 Uhr, und Donnerstagmorgen, 8 Uhr.

Betroffen waren laut der Mitteilung ein VW Caddy an der Straße am Schiffgraben, ein VW Touran an der Campenstraße und ein VW Sharan an der Berliner Heerstraße. In allen drei Fällen öffneten die Täter gewaltsam die Türen der Fahrzeuge und entwendeten die in den Fahrzeugen verbauten Navigationsgeräte. Dabei entstand ein Gesamtschaden von 7500 Euro.

Die Polizei geht von einem Tatzusammenhang aus und hofft darauf, dass Nachbarn, Anwohnern, oder Autofahrern verdächtige Personen aufgefallen sind. Hinweise nimmt die Polizeistation in Lehre unter der Telefonnummer (0 53 08) 40 69 90 entgegen.