Neue Buslinie durch die Gemeinde Lehre soll dieses Jahr starten

Eine neue Zubringer-Buslinie soll Essenrode, Essehof und Klein Brunsrode an die 230 anbinden. Foto: Fochler

Lehre Sie soll Essenrode, Essehof und Klein Brunsrode an die Regionalbuslinie 230 anbinden. Die Busse sollen werktags stündlich fahren.

Die neue Buslinie durch die Gemeinde Lehre soll im zweiten Halbjahr diesen Jahres an den Start gehen: Das teilte Gemeindebürgermeister Andreas Busch in der jüngsten Sitzung des Ortsrats Essenrode mit.

Die Orte Essenrode, Essehof und Klein Brunsrode sollen damit an den Ort Lehre und damit an die Linie 230 nach Braunschweig und Wolfsburg angebunden werden. Kleiner Wermutstropfen: Weder Flechtorf noch Kampstüh oder das Unterdorf von Wendhausen sollen von der KVG-Linie angefahren werden.Laut Busch liegt das daran, dass der Stundentakt nicht eingehalten werden kann, wenn die Busse auch diese beiden Orte anfahren müssten. „So hat es mir die KVG mitgeteilt. Wir müssten dann damit rechnen, dass der Bus nur alle zwei Stunden kommt“, so Busch. Der aktuelle Plan siehe vor, dass die neue Linie montags bis freitags zwischen 7 und 19 Uhr jede Stunde fährt.

„Für Wendhausen und Kamp-stüh suchen wir derzeit nach alternativen Lösungen“, so Busch. Denkbar wäre, dass die Linie

417 der BVG, die in Braunschweig bis nach Hondelage fährt, einen zusätzlichen Schlenker über das Wendhausener Unterdorf und den Rasthof einlegt.

„Bis dahin wollen wir mit der Linie, so wie sie jetzt ist, erst mal starten“, betonte Busch – sie sei auch so ein Riesensprung nach vorne für den öffentlichen Nahverkehr in der Gemeinde Lehre. Die Testphase könne zwei bis vier Jahre dauern:

„In dieser Zeit wird geschaut, wie viele Personen das Angebot nutzen.“ Kritisiert wurde von Einwohnern in der Ortsratsitzung unter anderem, dass es auch mit der neuen Linie weiterhin nicht möglich sein werde, mit dem Bus von Essenrode nach Flechtorf durchzufahren, um beispielsweise zum Arzt zu gehen.

„Da werden die allermeisten weiterhin mit dem Auto fahren“, sagte ein Bürger. Eine andere Einwohnerin wünschte sich eine Verbindung von Essehof Richtung Landkreis Gifhorn, über Wettmershagen – auch mit Blick auf Berufstätige, die mit dem Bus zum VW-Werk fahren möchten.

Auch Andreas Busch bestätigte, dass es noch Verbesserungsbedarf gebe: „Mir fehlt hier ein bisschen der Regionsgedanke – oft machen die Busse an den Stadt- oder Kreisgrenzen kehrt.“