Ein ganzes Dorf wird zum Marktplatz

Ginge es nach ihm, dann könnte sich sein Dorf gern in jedem Jahr einmal in einen großen Marktplatz verwandeln: Holger Immer war mit seinem Stand am Sonntag einer von 63 Haushalten, die sich am Dorfflohmarkt in Klein Brunsrode beteiligten. Es war der zweite Markt dieser Art im 360-Seelen-Ort. Initiiert wurde er vom Ortsrat unter Leitung von Ortsbürgermeister Peter Ebel, von der Jungen Gesellschaft und der...