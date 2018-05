„Kleine Strolche“ singen gut

Velpke Die Kita „Kleine Strolche“ in Velpke hat sich wieder erfolgreich an der Aktion „kita-Musica“ beteiligt. Die Auszeichnung, die dem Kindergarten kindgerechtes Singen in verschiedenen Takt- und Tonarten bescheinigt, wird am 7. Juni um 10.30 Uhr von einem Vertreter des Kreis-Chor-Verbandes Gifhorn...