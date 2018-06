Wehren aus der Samtgemeinde messen sich

Nachdem sich vor einer Woche die Jugendfeuerwehren der Samtgemeinde Velpke in Danndorf maßen, ging es am Sonntag in Rümmer für die aktiven Wehren um möglichst wenig Strafprozente. Elf Gruppen aus zwölf Ortsfeuerwehren traten am Sonntag zum ersten Leistungsvergleich auf Samtgemeindeebene nach neuem Modus an. Eine komplizierte Sache, vor allen Dingen für die Wertungsrichter. Doch auch die teilnehmenden...