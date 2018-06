Radturnier in der Schunterschule

Flechtorf Auf dem Schulhof der Schunterschule in der Alten Berliner Straße in Flechtorf führen am Freitag, 8. Juni, ab 8 Uhr, 60 Kinder ihre Fahrräder den Polizeibeamten aus der Polizeistation Lehre zur Kontrolle vor. Zunächst ist ein Parcours für Tretrollerfahrer vorbereitet,...