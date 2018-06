Heimatverein lädt zur Teichfete

Velpke Der Heimatverein Velpke lädt zur Teichfete am Sonntag,17. Juni, in den Garten am Vereinsheim an der Bascheriede. Beginn ist um 10 Uhr. Grillspenden, in Form von Salaten, Kräuterbutter und Zaziki, sind erbeten. Anmeldungen bis zum 13. Juni unterTel: (0 53 64) 96 73 03.