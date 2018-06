Freibad wegen eines Defekts geschlossen

Grasleben Das Freibad in Grasleben ist wegen eines technischen Defekts seit Sonntag geschlossen. Ein Fachunternehmen prüfe heute, wo der Defekt genau liegt, erklärte Gemeindedirektor Gero Janze auf Anfrage. Vom Ergebnis hänge ab, ob eine schnelle Reparatur möglich ist und wie lange das Bad seine Pforten geschlossen halten muss. „Wir hoffen auf eine schnelle Behebung des Schadens“, so Janze. Inhaber von Mehrfachkarten für das Freibad in Grasleben können derweil auf das Waldbad Birkerteich in Helmstedt ausweichen. Die Karten gelten auch dort. eb

