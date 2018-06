Dorfmuseum zeigt nun einige neue Exponate

Rund 100 Menschen besuchten am Sonntag das Dorfmuseum in der Neuen Reihe in Lehre. Ortsheimatpfleger Wilhelm Knigge führte fachkundig durch das Museum, außerdem standen im Museumshof Kaffee und Kuchen für die Besucher bereit. Bereits zum achten Mal hatten Knigge und...