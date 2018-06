Defekte Straßen in Danndorf: Baufirma hat gepfuscht

In der Straße „In den Kämpen“ in Danndorf löst sich laut der Anwohner der Splitt vom Asphalt. Grund dafür soll falsches Baumaterial sein. Foto: regios24/Anja Weber

Ist die Lärmschutzwand an der Hauptstraße ausreichend, um den Verkehrslärm von den Neubaugebieten dahinter fernzuhalten? Viele Anlieger sind davon nicht überzeugt: Sie haben eine Bürgerinitiative gestartet und die Gemeinde gebeten, den Sachverhalt zu prüfen. Das Ergebnis trug Gemeindedirektor Henning Glaser in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates vor. Das Gewerbeaufsichtsamt Hildesheim habe die Situation analysiert: „Der errechnete Schallpegel ist so niedrig, dass keine Maßnahmen ergriffen werden müssen“, so Glaser.

Allerdings sei die Lärmschutzwand gar nicht in die Bewertung eingeflossen. Eine neue Beurteilung sei also nötig, so Glaser. Sowieso sei eigentlich die Samtgemeinde zuständig – sollten Maßnahmen unumgehbar werden, läge dies allerdings wiederum bei dem Straßenbaulandträger, da es sich um eine Landesstraße handelt. Glaser verwies darauf, das Thema nochmals in einer Fachausschusssitzung zu behandeln.

„Eine Materialprobe hat ergeben, dass die Firma nicht die richtige Bitumenmasse benutzt hat.“ Henning Glaser, Gemeindedirektor von Danndorf.

Defekte Straßen – Danndorfer sind sauer

Eindeutiger liegen die Dinge in Bezug auf die offenbar unsachgemäß gebauten Straßen im Gemeindegebiet, darunter „In den Kämpen“ in Danndorf. Gleich mehrere Anwohner nutzten die Einwohnerfragestunde, um das Thema aufzubringen. Der Splitt hafte nicht an dem Straßenbelag, sagte eine Anwohnerin: „Da wurde richtig gepfuscht. Unsere Mülltonnen sind voller Splitt, der Teer klebt an Reifen und Schuhen, und im Haus sind Parkett und Fliesen von Splitt zerkratzt, den wir an den Schuhen hinein tragen.“

Falsches Baumaterial verwendet

Gemeindedirektor Henning Glaser kennt das Problem: „Etliche Straßen sind betroffen, deren Bau über diese Firma in Auftrag gegeben wurde“, sagte er. Kurzfristig könne er nur Abhilfe schaffen, indem die Gemeinde die offenen Teer-Einblühungen mit Splitt abdecke – auch wenn das die Ursache nicht bekämpfe. Denn die sei schon ausgemacht. „Wir haben das Material prüfen lassen, und es hat sich herausgestellt, dass die Firma die falsche Bitumenmasse benutzt hat“, sagte Glaser. Nun sollen rechtliche Schritte folgen, nachdem die Firma zunächst Fehler eingeräumt, sich dann aber wieder keiner Schuld bewusst gezeigt hat. „Die Eigentümer müssen aber nicht zahlen, so oder so“, versicherte Glaser: Zur Not trete die Gemeinde in Vorleistung.