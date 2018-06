Jazz im Park in Wendhausen ist ein voller Erfolg

Damit geriet das Festival zur Superlative für Wendhausen. Knapp 1200 Besucher strömten am Sonntag in die Gartenanlage des Wendhausener Wasserschlosses. Vier Bands, ein Solokünstler, 70 Torten und Kuchen und knapp 100 Wendhausener Ehrenamtliche waren am Start. Dazu ein begeistertes und trotz der suboptimalen Wetterverhältnisse zufriedenes Publikum. Auf Neudeutsch: ein mega-cooles Event. Eine Veranstaltung...