Die Bands des Velpker Sommerfestes stehen fest

Sie fallen auf, sind laut und am 7. September stehen sie auf den Brettern, die in Velpke für drei Tage lang die Welt bedeuten: „Tribute to Status Quo“ lassen es zur dritten Auflage des Velpker Sommerfestes vom 6. bis 8. September auf dem Marktplatz neben dem Edekamarkt am Weideweg richtig krachen....