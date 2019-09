Velpker Schulausschuss will an Verwaltungstrakt ran

Der Schulausschuss der Samtgemeinde Velpke sprach sich einstimmig für die Erweiterung der Grundschule am See in Groß Twülpstedt aus. Auf dem Bild Ausschussvorsitzender Thorsten Fricke, Schulleiterin Lubica Markgraf und Samtgemeindebürgermeister Rüdiger Fricke. Sie haben die ersten Pläne für den Erweiterungsbau vor sich auf dem Tisch liegen. "Ein Flachdach wird der neue Trakt nicht bekommen", sagte Fricke bestimmt.