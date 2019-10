Unfall sorgt für Vollsperrung zwischen Lehre und Flechtorf

Auf der Landesstraße 295 in Höhe der Kreisstraße 36 ist es am Dienstagnachmittag zu einer Vollsperrung aufgrund eines Unfalls gekommen. Laut Polizei habe ein 65-jähriger Golffahrer aus Wolfsburg einen auf der Vorfahrtsstraße fahrenden 35-jährigen Braunschweiger übersehen. Beide Fahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt und zur Versorgung in das Krankenhaus gebracht.

11.000 Euro Schaden

Die verunfallten Autos mussten abgeschleppt werden, der geschätzte Schadenswert beträgt 11.000 Euro. Die Straße musste gereinigt werden. Gegen 17.05 Uhr konnte die Landesstraße wieder freigegeben werden.