Melanie Dvorak bringt Lebendigkeit und Farbe ins Rathaus

Melanie Dvorak bringt Farbe ins Rathaus in Lehre. Gestern Abend eröffnete Gemeindebürgermeister Andreas Busch eine Ausstellung der Malerin – mit vielen großformatigen farbenfrohen Werken. Der Gemeindebürgermeister hob hervor, dass Kunst – in all ihren Erscheinungsformen – ein gern gesehener Gast im...