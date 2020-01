Weniger Jugendliche in Velpke legen Sportabzeichen ab

Der Velpker Sportverein (VSV) hat jetzt während einer Veranstaltung die 2019 abgelegten Sportabzeichen überreicht. Insgesamt gingen im Gymnastikraum des Vereins 63 Auszeichnungen an die Sportlerinnen und Sportler. Der stetige Anstieg aus den vorigen Jahren sei 2019 leider knapp verfehlt worden, teilt der Sportverein mit. Bei den Familienabzeichen habe es einen leichten Anstieg gegeben. Auch bei den Erwachsenen sei die Zahl moderat nach oben gegangen.

Der Verein musste allerdings bei den Jugendlichen gegenüber 2018 eine sinkende Teilnehmerzahl hinnehmen. „Zukünftig wird es eine unserer Aufgaben sein, die Jugendlichen wieder mehr für das Sportabzeichen zu interessieren“, so der Vorsitzende Mathias Malsch.

Über die vergangenen Jahre sei die Tendenz für den VSV jedoch positiv. Die Jüngste mit sieben Jahren und der älteste Teilnehmer mit bemerkenswerten 81 Jahren zeigt ein Interesse durch alle Altersgruppen. Bei den Jugendlichen konnten sich einige schon über acht bis zehn Auszeichnung freuen, und bei den Erwachsenen gab es Sportler mit bis zu 50 Sportabzeichen. Das könne sich für den Verein durchaus sehen lassen.

Wer mehr über das Sportabzeichen und die Bedingungen in den Altersgruppen wissen möchte, erhält Informationen in der Geschäftsstelle des VSV, An der Prügeleiche in Velpke, oder unter . red