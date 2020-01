410.000 Euro für Qualität in den Kitas der Samtgemeinde Velpke

Die Samtgemeinde Velpke bekommt Geld vom Land Niedersachsen. Sie soll damit die Qualität in den Kindertagesstätten verbessern und Personal gewinnen. Stephan Ehrlich, im Rathaus Velpke für die Kitas zuständig, schätzt die zu erwartende Summe auf etwa 410.000 Euro. So steht es in einer...