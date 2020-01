Deutsche Glasfaser hat jetzt ein Büro in Groß Brunsrode

Glasfaser bis in jeden Haushalt, und das zum Nulltarif. Das verspricht das Unternehmen Deutsche Glasfaser aus Borken in Nordrhein-Westfalen seinen Kunden. Am Dienstagmorgen eröffnete es ein Baubüro an der Dorfstraße in Groß Brunsrode – mit gutem Grund. In der Gemeinde Lehre versorgen die Spezialisten des Unternehmens gerade 3800 Haushalte mit einem Glasfaseranschluss und damit mit schnellem Internet. Etwa ein halbes Jahr lang soll das...