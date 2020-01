Landwirt Schünemann aus Meinkot: „Rechnung geht nicht auf“

Hendrik Schünemann ist stinksauer. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag hat die große Koalition in Berlin die sogenannte „Bauernmilliarde“ beschlossen und auf den Tisch gelegt. Der Landwirt aus Meinkot hält das Angebot aus Berlin für einen schlechten Scherz und eine klassische Nebelkerze. „Mit dem Geld will die Regierung doch nur von ihrer miserablen Landwirtschaftspolitik ablenken“, sagte er in einem Gespräch mit unserer Zeitung....