Diebe stehlen Baugeräte aus Containern in Flechtorf

Lehre. Einen hohen Schaden haben Diebe am vergangenen Wochenende bei einem Einbruch in Flechtorf verursacht. Sie stahlen diverse Geräte und entkamen.

Zwei Baucontainer in Lehre sind am Wochenende das Ziel eines Einbruchs in Flechtorf bei Lehre geworden. Wie die Polizei mitteilt, drangen bis dato nicht ermittelte Täter in der Zeit vom 24. Juli, 12 Uhr, bis zum 27. Juli, 7 Uhr, in die Container ein und stahlen diverse Geräte.

Die Baustellencontainer stehen an der Nikolaus-Otto-Straße in der Nähe einer Tankstelle

Am Montagmorgen entdeckte ein Angestellter der Baufirma, zu der die Container gehören, den Einbruch auf dem Industriegebiet nördlich von Flechtorf. Umgehend alarmierte er die Polizei. Die beiden Container stehen im Baustellenbereich der Nikolaus-Otto-Straße in Höhe einer Tankstelle.

In dem Industriegebiet befinden sich auch viele privat angemietete Garagen, in denen, so die Polizei, oft noch bis in die Nacht gewerkelt wird. Daher hoffen die Beamten, dass einer der Tüftler oder einem vorbeifahrenden Autofahrer verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind.

Wie die Polizei mitteilt, liegt die Schadenssumme im hohen, fünfstelligen Bereich. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei Lehre unter (05353) 971050.

red