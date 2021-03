Lehre: Exhibitionist zeigt sich zwei Mädchen

Die Polizei in Lehre sucht Zeugen zu einem Vorfall am Sonntagmorgen, bei dem sich ein Exhibitionist zwei Mädchen gezeigt hatte.

In schamverletzender Weise zeigte sich am Sonntagmorgen ein Unbekannter an der Berliner Straße zwei minderjährigen Mädchen. Das berichtet die Polizei in einer Mitteilung.

„Es war gegen 10.30 Uhr, als die zwei Kinder an der Berliner Straße unterwegs waren. Zwischen einer dortigen Bäckerei und einem Geldinstitut stand ein Unbekannter Mann und zeigte sich in schamverletzender Art und Weise den Mädchen“, so die Polizei. Der unbekannte Mann war von schlanker Gestalt, komplett schwarz gekleidet und hatte graue Haare. Ein Kind offenbarte sich später seinen Eltern, die umgehend die Polizei informierten.

Ein weiteres Mädchen war zu der Zeit auf Rollschuhen in der Berliner Straße unterwegs

Da die Berliner Straße als Hauptstraße stark frequentiert ist, hoffen die Ermittler, dass es Personen gibt, denen der Unbekannte aufgefallen ist. Zur gleichen Zeit war in unmittelbarer Nähe zu den beiden betroffenen Kindern ein weiteres Mädchen auf Rollschuhen dort unterwegs.

Die Eltern des Mädchens und eventuelle weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Helmstedt, unter (05351) 521-0 oder Wolfsburg (05361) 4646-0 zu melden.

red