Friedrichshöhe bei Sunstedt ist nun benannter Rastplatz

Christian Loth (rechts) und Friedhelm Mielchen brachten das Schild an.

Nicht nur eine neue gespendete Bank sollte es am Sunstedter Waldrand geben, die Wandergruppe Königslutter wollte dem Aussichtspunkt einen Namen geben. Mit Unterstützung vom Naturpark Elm-Lappwald wurde ein Schild entworfen, das laut Mitteilung nun den Rastplatz am Badeholz an der Friedrichshöhe ausweist. Nun können Spaziergänger sagen, wir gehen mal zur Friedrichshöhe.

Aus der Geschichte

Der Name Friedrichshöhe stammt aus der Sunstedter Geschichte, ein Landwirt mit Vornamen Friedrich hatte dort seine Ackerflächen, heißt es weiter. Die Wandergruppe säuberte jetzt auch alle sieben Ruhebänke sowie die beiden Schutzhütten.