Startschuss für barrierefreie Bushaltestellen in Grasleben

In der aktuellen Zeit zwar beinahe schon ein „alter Hut“, in der Samtgemeinde Grasleben jedoch Premiere für ein beschließendes Gremium: Der Verwaltungsausschuss der Gemeinde Grasleben tagte als erstes Gremium in der Samtgemeinde vollständig digital, heißt es in einer Pressemitteilung. Das Fazit der Ausschussmitglieder und der Verwaltung: durchaus positiv, Feuerprobe bestanden.

Kurhaus, Mitte und Friedhof

Die Samtgemeinde berichtet auch zu den Inhalten der Sitzung: Der wichtigste Punkt der Tagesordnung war demnach der barrierefreie Ausbau der Bushaltestellen Kurhaus, Mitte und Friedhof in der Helmstedter und Vorsfelder Straße. Der Verwaltungsausschuss fasste den Beschluss, die erforderlichen Planungsleistungen für den Umbau von sechs Bushaltestellen zu vergeben und gab somit den Startschuss für ein knapp 400.000 Euro umfassendes Projekt, dessen Umsetzung nach aktueller Planung für 2022 vorgesehen ist.

Es sind Fördermittel vorgesehen

Fördermittel sind in Höhe von 360.000 Euro veranschlagt. Dabei müssen gemäß Nahverkehrsplan 2020 des Regionalverbandes Großraum Braunschweig einige Punkte beachtet werden, an die die Gewährung der Förderung geknüpft ist. Dazu gehört zum Beispiel, dass die Wartehäuschen transparent sein müssen, damit Busfahrer besser erkennen können, ob sich Fahrgäste darin befinden.

Busbuchten müssen zurückgebaut werden

Über einen weiteren Aspekt – den für die Förderung notwendigen Rückbau der Bushaltebuchten – wurde im Gremium kontrovers diskutiert, berichtet die Samtgemeinde weiter. Man sah hier eine potenzielle Gefährdung der Fahrgäste und den Rückstau des fließenden Verkehrs als kritische Aspekte. Bauamtsleiter Frank Nitsche wird zitiert: „Als die Ortsdurchfahrt in den 1970er Jahren gebaut wurde, galten andere Standards und es gab deutlich weniger Verkehr. Heutige Erkenntnisse zeigen, dass es eine entschleunigende Wirkung hat, wenn die Busse entlang der Straße halten und die Fahrzeugführerinnen und Fahrzeugführer zudem aufmerksamer auf Fußgänger achten.“

Vergleich mit Nachbarort Mariental

Als Vergleichsobjekt nannte er die Bushaltestelle im Nachbarort Mariental, in der der barrierefreie Umbau der Haltestellen und Rückbau der Bushaltebuchten bereits erfolgt sei und von wo bisher keinerlei Probleme bekannt seien. Auch wenn damit nicht alle Zweifel der Gremiumsmitglieder restlos ausgeräumt werden konnten, wurde unter Abwägung aller Faktoren entschieden, dem Beschlussvorschlag der Verwaltung zuzustimmen.

Die Chance auf Förderung nutzen

„Mobilitätseingeschränkten Personen die Teilnahme am öffentlichen Nahverkehr zu erleichtern, sollte oberste Priorität haben. Obwohl es sicherlich ein Für und Wider hinsichtlich einzelner Faktoren gibt, bin ich froh, dass wir die Chance, Fördermittel in dieser bemerkenswerten Höhe zu erhalten, nutzen“, wird Gemeindedirektor Gero Janze zitiert.

60.000 Euro je Haltestelle

Konkret setzen sich die avisierten Kosten so zusammen: Die Baukosten sind mit 60.000 Euro je Haltestelle und somit insgesamt 360.000 Euro veranschlagt, die Planungskosten schlagen mit 36.000 Euro zu Buche. Im günstigsten Fall kann der Umbau mit 75 Prozent vom Land über die Landesnahverkehrsgesellschaft Niedersachsen GmbH (LNVG) und mit 12,5 Prozent durch den Regionalverband Großraum Braunschweig, also mit insgesamt 87,5 Prozent der zuwendungsfähigen Kosten, gefördert werden.

Frage der tatsächlichen Aufnahme

Auch die beschlossene Vergabe der Ingenieurleistungen zur Planung fällt darunter, so die Samtgemeinde. Insgesamt sind daher momentan rund 346.500 Euro an Zuwendungen eingeplant. Das hängt allerdings davon ab, ob die Umbaumaßnahmen auch tatsächlich in das Förderprogramm aufgenommen werden. Die Anträge können erst dann gestellt werden, wenn die Ausführungsplanung einschließlich Kostenberechnung vorliegt.

red