Andreas Busch will Bürgermeister in Lehre bleiben

Welche Akzente wollen die Parteien und Wählergemeinschaften im neuen Gemeinderat Lehre setzen. Wir haben bei den jeweiligen Spitzenkandidaten nachgefragt.

Ziele der CDU

Infrastruktur, Sicherheit und Umwelt sind die Themenkomplexe, in denen die CDU im Bereich der Gemeinde ihre Schwerpunkte setzen möchte. So sollen die Schulen weiter ausgebaut werden, in Sporthallen und -plätze soll investiert werden. Feuerwehrhäuser sollen entsprechend den Anforderungen hergerichtet oder neu gebaut werden. Das Thema Energieeffizienz soll beim Bauen Priorität haben, die Ladeinfrastruktur für E-Autos soll ausgebaut werden. „Und wir sind gegen einen Ölschieferabbau in der Gemeinde“, sagt die CDU-Spitzenkandidatin Kerstin Jäger.

Ziele der FDP

Die Ausweitung der Betreuungszeiten in den kommunalen Kindertagesstätten sowie der Jugendpflege und -arbeit wieder mehr Gewicht verleihen – das sind zwei Schwerpunkte der Freien Demokraten in den kommenden Jahren. Weiterhin möchte sich die FDP für die zeitgemäße Ausstattung der Grundschulen einsetzen. Ein weiterer FDP-Schwerpunkt: ein Projekt für betreutes Wohnen initiieren. „Wir möchten, dass die Einwohner auch im Alter in der gewohnten Umgebung selbstbestimmt leben können“, erklärt FDP-Spitzenkandidat Hartwig Möllenberg.

Ziele der Grünen

Das Hauptziel der Grünen: Sämtliche Bildungseinrichtungen der Gemeinde Lehre sollen technisch so ausgestattet werden, dass auch in Pandemiezeiten stets Präsenzunterricht stattfinden kann. Zweiter Schwerpunkt der Grünen: Neubauten in kommunaler Hand sollen komplett nach Kriterien der Nachhaltigkeit konzipiert werden. „Zudem wollen wir einen weiteren Schuldenaufbau verhindern. So sollten zunächst nur Bauvorhaben, die wirklich notwendig und dringlich sind, Vorrang haben“, betonte Grünen-Spitzenkandidatin Heike Meyerhof.

Ziele der SPD

Ein wichtiges Thema ist für die Sozialdemokraten nach Aussage ihrer Spitzenkandidatin Edelgard Hahn das Erarbeiten eines Verkehrskonzeptes für den gesamten Gemeindebereich. „Wir müssen die Verkehrsbelastung in den Ortschaften senken. Da gibt es an vielen Stellen hohes Gefährdungspotenzial“, befindet Edelgard Hand. Weitere SPD-Schwerpunkt in der Ratsarbeit der nächsten Jahre soll die Jugendpflege sein, für diesen Bereich wollen die Sozialdemokraten einen Sozialarbeiter einstellen, außerdem das Schaffen bezahlbaren Wohnraums.

Ziele der UWG

Ganz oben auf der UWG-Agenda steht die Abschaffung der Straßenausbaubeiträge, gefolgt von der Förderung des Natur- und Artenschutzes. „Das ist ein weites Feld, hier liegen uns Projekte wie Blühstreifen, die Vermarktung regionaler Produkte oder der Radverkehrsinfrastruktur inklusive einem Bekenntnis zum Radschnellweg Braunschweig–Lehre–Wolfsburg am Herzen“, sagt uns UWG-Spitzenkandidat Michael Fitzke. Ein weiterer UWG-Schwerpunkt: altersgerechte Wohnformen ermöglichen und die Realisierung einer Tagespflegeeinrichtung sowie eines Demenz-Cafés.

