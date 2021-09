Betrügerin verspricht Seniorin in Lehre einen Gewinn

Mit der Aussicht auf einen hohen Gewinn hat eine Telefonbetrügerin am Mittwochvormittag versucht, in Lehre von einer 84-Jährigen200 Euro zu ergaunern. Die Seniorin durchschaute die Masche und beendete das Telefongespräch. Zu einem finanziellen Schaden kam es nicht, wie die Polizei mitteilt.

Die Seniorin sollte Gutscheine erwerben und ein neues Konto bei ihrer Bank eröffnen

Was war passiert? Am frühen Mittwochvormittag klingelte bei der Seniorin das Telefon. Es meldete sich eine Frau, die sich als Rechtsanwältin ausgab und der 84-Jährigen zu einem hohen Gewinn gratulierte. Da die Seniorin häufig an Gewinnspielen teilnimmt und auch schon mehrfach gewonnen hat, habe sie zunächst an die Echtheit des Anrufes geglaubt. Die vermeintliche Anwältin erklärte, dass noch einige Bedingungen bis zur Auszahlung des Gewinnes erfüllt werden müssten. Die Seniorin sollte Gutscheine im Wert von 200 Euro erwerben und ein neues Konto bei ihrer Hausbank eröffnen, über das die Zahlungen dann erfolgen würden. Diese Vorgehensweise erschien der 84-Jährigen sehr ungewöhnlich und sie hinterfragte den Ablauf. Daraufhin beendete die Anruferin das Telefonat.

Ihr Newsletter für Helmstedt & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Die Polizei rät zur Vorsicht

Die Polizei rät, bei Anrufen dieser Art den Anrufer nach seinem Namen, seiner Adresse und Telefonnummer und der Art des Gewinnspiels zu fragen. Persönliche Daten sollten niemals herausgegeben werden, und auf keinen Fall sollte Geld überwiesen werden, um einen Gewinn zu erhalten.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de