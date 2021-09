Viele Neulinge in Lehres Gemeinderat

Klimaschutz- und Klimawandel, Energiewende, neue Arbeitsformen in Folge der Digitalisierung, Steuer- und Sozialpolitik – das sind die großen Themen der Bundestagswahl 2021. Aber auch die Kommunalwahl am 12. September im Kreis Helmstedt verspricht viel Spannung.

Wer wird zum Landrat gewählt, wer wird Bürgermeister in Nord-Elm und am Heeseberg? Welche Ergebnisse fahren die Bürgermeister Andreas Busch in Lehre und Rüdiger Fricke in Velpke als Amtsinhaber und alleinige Bewerber ein? Das sind nur einige der wichtigen Fragen. Über alle aktuellen News zum Superwahljahr im Landkreis Helmstedt informieren wir sie hier.

Was haben die drei Helmstedter Landratskandidaten vor?

Helmstedts amtierender Landrat beansprucht für sich „zweite Halbzeit“: Gerhard Radeck (CDU) äußert sich zu seiner zweiten Kandidatur. Der Amtsinhaber möchte .

Der Schöninger Landratskandidat will sichtbare Politik für Bürger: Jan Fricke (SPD) setzt auf Tatkraft, Transparenz und 20 Jahre Erfahrung in der Kommunalpolitik.

Würde Jozef Rakicky (AfD) zum Landrat gewählt werden, dann würde er das Amt „apolitisch“ ausüben wollen, sagt der 65-jährige Chefarzt im Gespräch mit unserer Zeitung.

Wie gut sind Radeck, Fricke und Rakicky digital aufgestellt?

Medienwissenschaftler Sebastian Petersen aus Helmstedt und Professor für Visuelle Kommunikation und Mediendesign Eku Wand von der Hochschule für Bildende Künste (HBK) in Braunschweig haben sich die Internetseiten der drei Kandidaten genauer angesehen.

So kommentieren die Landratskandidaten die Wahlstudie

Unsere Zeitung hat zusammen mit Wahlforschern der TU Braunschweig eine nicht repräsentative Wahlstudie zu den Kommunalwahlen in der Region 38 erstellt. Das sagen die Helmstedter Landratskandidaten zu den laut Umfrage wichtigsten Themen der Wahl?

Zwei Kandidaten für den Chefposten in der Heeseberg-Verwaltung

Mit dem Erreichten gibt sich Martin Hartmann (parteilos) nicht zufrieden: Heesebergs Samtgemeindebürgermeister Martin Hartmann will in einer zweiten Amtszeit die kleinste Kommune des Kreises weiter auf Erfolgskurs steuern.

Für Philipp Ralphs (CDU) ist Zukunft mehr als nur Beton und Steine: Der 31 Jahre alte Jerxheimer will neuer Samtgemeindebürgermeister im Heeseberg werden. Er setzt auf Mitwirkung und Kommunikation.

Was Parteien und Wählergemeinschaften für den Heeseberg wollen

Die Kandidaten von CDU, SPD, UWG und WGH für den Samtgemeinderat Heeseberg benennen ihre wichtigsten Ziele für die kommende Wahlperiode.

Schöninger Bürger wählen ihren Rat neu: Das sind die Ziele der Ratsfraktionen

Welche Akzente wollen die Parteien und Wählergemeinschaften im neuen Rat der Stadt Schöningen setzen? Die Kandidaten von CDU, SPD, UWG-ZIEL und Grüne benennen ihre wichtigsten Ziele für die kommende Wahlperiode.

Vier Bewerber im Nord-Elm wollen Bürgermeister werden

Für das Bürgermeister-Amt der Samtgemeinde Nord-Elm gibt es vier Kandidaten. Wir stellen sie im Porträt vor: Guido Ruhe will eine starke Samtgemeinde Nord-Elm erhalten. SPD-Kandidat Jörn Domeier will mehr Kooperation. CDU-Kandidat Andreas Kühne will Wachstum für die Kommune. Stefan Paeschke will in Nord-Elm Ausgleich schaffen.

Andreas Busch will Bürgermeister in Lehre bleiben

Der Parteilose ist der einzige Kandidat für den hauptamtlichen Posten in der Einheitsgemeinde. Er wird von CDU, FDP, SPD und UWG unterstützt. Busch steckt voller Tatendrang, möchte Neues anschieben und natürlich begonnene Projekte beenden.

Bundestagskandidaten im Kreuzverhör

Im Schöninger Schloss beantworteten Bundestagskandidaten von CDU, SPD, FDP, Die Grünen und Die Linke die Fragen von Bürgern und Gewerkschaftern dazu in einer Podiumsdiskussion. Rund 50 Zuhörer waren der Einladung des Kreisverbandes Helmstedt im Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) gefolgt. Wie das Kreuzverhör mit Frank Bsirske (Bündnis 90/Die Grünen), Bernd Mex (Die Linke), Falko Mohrs (SPD), Andreas Weber (CDU) und Max Weitemeier (FDP, in Vertretung von Kristin Krumm) ablief, lesen Sie hier.

In den Städten keine Bürgermeisterwahl

In den Städten Helmstedt, Schöningen und Königslutter stehen dieses Mal keine Bürgermeisterwahlen auf dem Programm. Der Helmstedter Wittich Schobert (CDU), der Königslutteraner Alexander Hoppe (SPD) und der Schöninger Malte Schneider (SPD) müssen also nicht um ihre Ämter bangen. In Vorbereitung auf die Kommunalwahlen hatte der Rat Helmstedt im März beschlossen, dass es nur noch einen Wahlbereich für die Stadt und alle Ortsteile geben soll. Das ist vor der Fusion mit der Gemeinde Büddenstedt im Jahr 2017 noch anders gewesen, es gab zwei Wahlbereiche.

In Helmstedt lag SPD 2016 knapp vorne

Bei der Wahl 2016 für den Rat der Stadt Helmstedt hatte die SPD mit 35,5 Prozent knapp vor der CDU mit 34,6 Prozent gelegen. Die AfD kam auf 8,1 Prozent, die Grünen auf 7,0 Prozent, die FDP auf 6,1 Prozent, die UWG auf 3,2 Prozent und Die Linke auf 3,0 Prozent. Die NPD holte mit 2,4 Prozent einen Sitz im Rat.

Backhauß tritt in Schöningen und für den Kreistag nicht mehr an

In der SPD-Hochburg Schöningen werden die Sozialdemokraten bei den Stadtratswahlen in diesem Jahr ohne Rolf-Dieter Backhauß antreten. Er hatte unlängst anlässlich seines Empfangs zu seinem 80. Geburtstag angekündigt, nicht mehr für einen Sitz im Stadtrat wie auch im Kreistag zu kandidieren. Die derzeit im Rat der Stadt vertretenen Fraktionen von SPD, CDU, Gruppe UWG und Gruppe Grüne Bürgerliste werden es am 12. September mit einem neuen Mitbewerber zu tun bekommen: Der AfD-Kreisverband Helmstedt kündigt auf seiner Homepage an, mit Gerald Wöhlert einen Kandidaten ins Rennen zu schicken.

Je elf Sitze für CDU und SPD in Königslutter

In Königslutter sind neben 30 Vertreterinnen und Vertretern für den Stadtrat auch elf Ortsräte zu wählen. Der größte mit elf Mitgliedern ist der Ortsrat Königslutter, gefolgt von Bornum mit neun Mitgliedern. Mit Spannung wird zu beobachten sein, ob es in der neuen Wahlperiode eine eindeutigere Mehrheit im Rat der Stadt geben wird als in der aktuellen Situation. Da haben CDU und SPD jeweils elf Sitze auf sich vereinen können. Die Gruppe von SPD, Grünen und dem Einzelkandidaten Johannes Weihe lag dabei im Patt mit der CDU/FDP-Gruppe, die eine Kooperation mit der UWG-Fraktion vereinbart hatte. Zünglein an der Waage wurde dadurch bei manchen Abstimmungen die Bürgermeisterstimme von Alexander Hoppe (SPD). Für die kommende Wahlperiode zeichnen sich aber bereits Veränderungen ab, beispielsweise dadurch, dass mit Tobias Stober erstmals in Königslutter ein AfD-Kandidat an den Start geht. Georg Kraus, der aktuell noch für die CDU im Rat sitzt, bewirbt sich nun mit der FDP.

