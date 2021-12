Flexo-Bus in Lehre

Flexo-Bus in Lehre Flexo kommt auf Anruf und ersetzt Gemeindebuslinie 388

Gemeindebürgermeister Andreas Busch (links), Detlef Tanke, Vorsitzender der Verbandsversammlung des Regionalverbandes Großraum Braunschweig und Manager Alexander Brüll (rechts) vom Unternehmen Clever Shuttle GmbH, das den Flexo-Verkehr in der Gemeinde Lehre betreibt.

Lehre. Mit dem Flexo-Bus soll in Lehre der öffentliche Personennahverkehr näher an die Bedürfnisse der Menschen kommen. So funktioniert das System.