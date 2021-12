Bürger lehnen hohe Windräder in Bahrdorf/Papenrode ab

In Niedersachsen sind im ersten Halbjahr 2021 bundesweit die meisten neuen Anlagen für Windstrom errichtet worden. Bis Ende Juni wurden im Land 48 neue Windräder mit einer Leistung von 211 Megawatt in Betrieb genommen, teilten die Verbände Bundesverband Windenergie und VDMA Power Systems am Dienstag in Berlin mit. Keines dieser neuen Windräder befindet sich in unserer Region. Dies geht aus Marktstammdaten der Bundesnetzagentur hervor, die die Fachagentur Windenergie an Land (FA Wind) unserer Zeitung zur Verfügung gestellt hat.

In den sechs Monaten bis Ende Juni hat Niedersachsen 22 Prozent des bundesdeutschen Zubaus von 971 Megawatt gestemmt. Auf den nächsten Plätzen folgen Brandenburg, Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein. Weil gleichzeitig in Niedersachsen 21 Windkraftanlagen außer Betrieb gingen, blieb es bei einem Nettozuwachs von 191 Megawatt, wie die Beratungsfirma Deutsche Windguard berechnete.

2021: kein Windrad in der Region gebaut – aber mehrere geplant

Wenn noch nicht gebaut, so wurden im ersten Halbjahr in unserer Region doch neue Windräder genehmigt: sechs Anlagen im Landkreis Gifhorn (Leistung: 25,2 Megawatt), zehn im Kreis Wolfenbüttel (54,3 MW) und eine im Kreis Peine (4,2 MW). Bis wann diese Windräder stehen, lässt sich laut FA Wind noch nicht abschätzen.

Niedersachsen erhöht Windkraft-Ziele

In den vergangenen Jahren ist der . In unserer Region brauchte der Regionalverband Großraum Braunschweig acht Jahre, um neue Flächen für Windparks rechtssicher auszuweisen. Jetzt will das Land für neuen Schwung sorgen. „Der neue Windenergieerlass stellt klar, dass genügend Fläche für den Ausbau der Windenergie zur Verfügung stehen muss“, erklärte Umweltminister Olaf Lies (SPD) vergangene Woche. „Hierzu tragen das Flächenziel der Landesregierung von 2,1 Prozent ab 2030 und die behutsame Öffnung des Waldes für die Windenergie bei.“ Zuvor galt noch das Ziel, bis 2050 lediglich 1,4 Prozent der Landesfläche für Windkraftanlagen bereit zu stellen.

Regionalverband: Es kommt nicht nur die Flächen an

Im Regionalverband zeigt man sich zuversichtlich, den neuen Vorgaben gerecht zu werden. „Das bisherige Ziel wird in unserem Verbandsgebiet durch die aktuell gültigen raumordnerischen Festlegungen zur Windkraft schon heute, also deutlich früher als bisher vom Land gefordert, erreicht“, teilt die Erste Verbandsrätin Anna Weyde unserer Zeitung mit. Der Regionalverband begrüße die Ziele der Landesregierung für den Klimaschutz. Die neuen Zielmarken würden im nächsten Regionalen Raumordnungsprogramm berücksichtigt. Allerdings, so Weyde, hänge die aus Windkraft gewonnene Strommenge nicht nur von der Flächengröße ab, sondern wesentlich von der Leistung der Anlagen. Moderne Windräder lieferten heute mehr Strom als vor einigen Jahren angenommen.

Ausbau mit angezogener Bremse

Trotzdem laufe der Ausbau zu langsam, um die Klimaziele zu erfüllen, warnen die Windenergieverbände. Es fehle an Flächen, die Genehmigungsverfahren seien zu kompliziert, und Artenschutzkonflikte bremsten die Projekte. Hinzu kommen Klagen von Anwohnern und Gemeinden vor Ort.

