Söllinger schießen um Titel und Pokale

Söllingen Die Schützengesellschaft Söllingen bietet im April für ihre Mitglieder mehrere Schieß-Termine im Schützenheim am Tongrubenweg an, teilt Michaela Steiniger-Eppert mit. Am Freitag, 13. April, findet von 20 Uhr an das Damenschießen statt. Das Herrenschießen ist für Freitag, 20. April, 20 Uhr,...