Klassik beim Frühlingskonzert

„Vom Frühling beflügelt – Ein Traum einer Sommernacht“ – so der Titel des Konzertes, das am Sonntag, 28. April, um 19 Uhr in der Martin-Luther-Kirche in Büddenstedt stattfindet. Gespielt werden unter anderem Werke von Offenbach, Tschaikowski oder Mendelssohn-Bartholdy. Die Musikerinnen Nataliya...