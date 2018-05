Spezialitäten aus ganz Europa in Offleben

Der Europamarkt findet am Samstag wieder in Offleben auf dem Hof der Grundschule statt. Foto: Norbert Rogoll

Der Europamarkt der ehemaligen Gemeinde Büddenstedt findet in diesem Jahr am Sonnabend, 5. Mai, auf dem Schulhof der Grundschule Offleben, Alversdorfer Straße 42, statt. In der Zeit von 15 Uhr bis 19 Uhr bieten die Vereine und Verbände kulinarische Speisen und Getränke aus den unterschiedlichsten Ländern Europas an, wie die Stadt Helmstedt mitteilt.

Neben Spezialitäten aus Frankreich, wie unter anderem Käse aus der Normandie, Calvados und Rotwein, werden auch Cocktails sowie Kaffee und Kuchen angeboten. Auch in diesem Jahr werden wieder zahlreiche Freunde aus den Partnergemeinden Mondeville (Frankreich) und Northam (Großbritannien) beim Europamarkt zu Gast sein. Für die Kinder wird ein Bastel- und Malstand angeboten.

Als Zeichen der Völkerverständigung und als Zeichen des europäischen Gedankens wurde erstmals zum Europatag 1981 ein Europamarkt auf dem Rathausplatz in Büddenstedt veranstaltet. Seither gehört dieser Markt im Veranstaltungskalender zu den festen Institutionen der Ortsteile Büddenstedt und Offleben. Der Reinerlös wird unter anderem die Jugendarbeit verwendet. Darüber hinaus besteht die Partnerschaft zu der Stadt Mondeville in der Normandie (Frankreich) seit 45 Jahren und seit 35 Jahren die zu der Stadt Northam in Cornwall (Großbritannien).

Alle Interessierten sind zum Mitfeiern eingeladen.