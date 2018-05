Rollenspieler als Fotomotive

Seine eindrucksvolle Porträtserie „Schöninger Köpfe“ sorgte in der Stadt der Speere vor einigen Jahren für Aufsehen. Nun stellt der Fotograf und Chefredakteur der Fotozeitschrift Docma, Christoph Künne, endlich wieder in der Kleinen Galerie 22 in seiner Heimatstadt aus. „Rollenspiele“, so der Titel...