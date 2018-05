Oldtimer-Fans der Region treffen sich im Juni vorm Paläon

Schöningen Der Elmdrive in Schöningen will allen Oldtimer-Liebhabern rund um den Elm ein Forum zum Austausch bieten.

Das Programm für das Oldtimer-Treffen Elmdrive 2018, das in diesem Jahr erstmals am Paläon stattfinden wird, steht: Am Samstag, 9. Juni, in der Zeit von 11 bis 18 Uhr treffen sich die Liebhaber historischer Fahrzeuge vor der Kulisse des Schöninger Speere-Museums zur großen Oldie-Parade.

„Die Teilnahme ist kostenlos, auch Zuschauer müssen selbstverständlich keinen Eintritt zahlen“, sagt Initiator Michael Stern, der die zweite Auflage des Oldtimer-Treffens gemeinsam mit der Schöninger Werbegemeinschaft und dem Paläon als Partner organisiert. „Wenn das Wetter gut ist, rechnen wir mit rund 200 Oldtimer-Besitzern, die sich den Elmdrive als Ziel für einen Tagesausflug setzen“, hofft Stern, der das Treffen zu einem regelmäßigen Event vor allem für Oldtimer-Liebhaber rund um den Elm ausbauen will. „Viele haben so ein Schmuckstück in der Garage und suchen nach Gleichgesinnten. Denen wollen wir mit dem Elmdrive ein Forum zum Austausch bieten.“

Bereits um 10 Uhr startet am Elmdrive-Tag vom Paläon eine rund 45-minütige Ausfahrt, die die Fahrzeugveteranen durch den Elm und die Stadt Schöningen führen soll. Ein Markt für Fahrzeugteile und die Wahl des schönsten Oldies runden das Elmdrive-Programm ab.

Für Hungrige soll eine Gulaschkanone aufgebaut werden, zudem steht die Gastronomie des Erlebniszentrums bereit. „Die optimale Infrastruktur des Paläon hat uns dazu bewogen, das Treffen vom Markt ans Museum zu verlegen. Vom Catering bis zu den Sanitäranlagen steht uns hier alles offen. Selbst wenn es einen Wolkenbruch geben sollte, bleiben die Besucher nicht im Regen stehen“, lobt Stern „den Teamgeist“ des Speere-Museums. Dessen Marketingleiter Thomas Neubert nennt noch einen Vorteil: „Kinder oder Lebenspartner, die sich nicht so sehr für Oldtimer interessieren, können an diesem Tag kostenlos unser Haus besuchen oder im Sommercamp auf Schatzsuche gehen.

Weitere Infos zum regionalen Oldtimer-Treffen im Internet unter: www.elmdriver.de “