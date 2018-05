Wobeck Karten für das Katerfrühstück in Wobeck, das anlässlich der 900-Jahr-Feier am Sonntag, 3. Juni, im Festzelt an der Kirche stattfindet, sind noch bis Freitag, 25. Mai, erhältlich bei Bodo Bülte, Tel: (05352) 34 79. Das Katerfrühstück beginnt um 10 Uhr. Musikalisch...