Büddenstedter Bad für einige Tage geschlossen

Büddenstedt Wegen notwendiger Sanierungsarbeiten an der Filteranlage wird das Hallenbad Büddenstedt ab Mittwoch, 13. Juni, geschlossen. In diesem Zuge soll auch eine Grundreinigung stattfinden. Die technischen Instandsetzungen beginnen so kurzfristig, damit in den Ferien das Bad wieder zur Verfügung steht,...