Ein neuer Verein führt Regie im künftigen „Esbecker Dorftreff“

„Um den Betrieb im künftigen Dorfgemeinschaftshaus zu organisieren und sicherzustellen, hat sich am vergangenen Mittwoch der Verein zur Förderung der dörflichen Gemeinschaft gegründet“, berichtete Esbecks Ortsbürgermeister Hans-Joachim Rehkuh in der Sitzung des Ortsrates am Donnerstagnachmittag. ...