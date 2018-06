Paläon eröffnet einen Eiszeit-Zoo in Schöningen

Im Schöninger Paläon ist am Mittwochabend der Eiszeit-Zoo eröffnet worden. Damit hat das Forschungs- und Erlebniszentrum eine neue, in der bundesdeutschen Museenlandschaft einmalige Attraktion.

Der Hingucker ist eine Computeranimation einer steinzeitlichen Säbelzahnkatze mit ihren Jungtieren. Der Clou: Die Bildschirm-Installation reagiert auf das Verhalten ihrer Betrachter. Treten Erwachsene zu nah an die Monitore heran, geht das Raubtier zum Angriff über. Nähern sich Kinder neugierig den Bildschirmen, kommen die verspielten Jungtiere auf die Mädchen und Jungen zu.

„So eine aufwändige Installation kann auch der Förderverein nicht einfach aus der Westentasche ziehen.“ Wolf-Michael Schmid, Vorsitzender des Fördervereins Schöninger Speere.

Der Förderverein Schöninger Speere hat die Idee des Paläon-Marketing-Chefs Thomas Neubert in die Realität umgesetzt. Am Mittwochabend wurde die Installation bei einem Empfang des Vereins im Paläon vorgestellt.

„So eine aufwändige Multimedia-Installation kann auch der Förderverein nicht einfach aus der Westentasche ziehen“, sagte dessen Vorsitzender Wolf-Michael Schmid bei der Eröffnung und dankte dem Landesbeauftragten, Matthias Wunderling-Weilbier, und Helmstedts Landrat Gerhard Radeck für die finanzielle Unterstützung bei dem Projekt. Der „Der Eiszeitzoo von Schöningen“ sei mit EU-Mitteln aus der Leader-Region „Grünes Band im Landkreis Helmstedt“ gefördert worden. „Zudem haben der Landkreis Helmstedt und der Förderverein Schöninger Speere die Realisierung mit Zuwendungen ermöglicht“, sagte Schmid.

Technisch umgesetzt hat die Idee ein Braunschweiger: Ein gutes halbes Jahr hat Petar Florean, Geschäftsführer des Unternehmens Audio Web Forge, an der Computeranimation programmiert, die auf ihre Umwelt in Echtzeit reagiert. Dabei wurde er von den Wissenschaftlern des Paläon beraten, um Aussehen, Bewegungsabläufe und Verhalten der Säbelzahnkatzen wie auch die Szenerie ihres Lebensraums so realistisch wie möglich darzustellen. „Das System verwendet Kinect-Technologie, um in Interaktion mit den Besuchern zu treten – Technik aus dem Computerspiel-Bereich“, erklärte Entwickler Florean.

Die Säbelzahnkatzen sollen nicht die einzigen Tiere im Schöninger Eiszeit-Zoo bleiben. „Nach und nach“, so Thomas Neubert, „werden weitere Arten hinzu kommen, die – durch Funde der Grabungen im ehemaligen Schöninger Tagebau belegt – vor 300 000 Jahren in der Region gelebt haben.“ Dazu zählten der Eurasische Altelefant, das Steppennashorn, der Auerochse, der Höhlenbär oder der Riesenhirsch.

Wie die interaktive Installation entstanden ist, zeigt ein Video auf der Homepage des Entwicklers Petar Florean.