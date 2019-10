Frank Wenzel macht über 700 Fußballspiele für TVB Schöningen

Der TVB Schöningen beim Vereinsfrühstück zahlreiche Vereinsmitglieder geehrt.

Der erste Vorsitzende des TVB Schöningen, Detlef Voges, begrüßte die anwesenden Vereinsmitglieder sowie die Ehrengäste Bürgermeister Henry Bäsecke, seinen Stellvertreter Wolfgang Waldau, den Bürgermeisterkandidaten Malte Schneider und den stellvertretenden Landrat Rolf-Dieter Backhauß. Ganz herzlich willkommen heißt Voges auch die Ehrenmitglieder des TVB Schöningen Elke und Ernst Albrecht, Rolf Schenk, Gerhard Cebulla und Helmut Groschwitz.

Zunächst überbrachte Bürgermeister Bäsecke die Grüße des Rates und der Verwaltung der Stadt Schöningen. Anschließend ehrte Werner Denneberg im Namen des Kreissportbundes die Vereinsmitglieder. Renate Kleve wurde für ihre langjährige Tätigkeit als Leiterin der Badmintonabteilung die Goldene Ehrennadel des Landessportbundes überreicht. Hans-Günter Fredersdorf erhielt für seinen Einsatz als zweiter Vorsitzender im Vorstand die Bronzene Ehrennadel des Landessportbundes. Die Silberne Ehrennadel des Kreissportbundes überreichte Werner Denneberg an Bernadine Gregusch für ihre ehrenamtliche Tätigkeit als Schriftführerin. Ebenso erhielt Carsten Voges die Silberne Ehrennadel des Kreissportbundes für seinen Einsatz als Trainer der Mädchen- und Damenmannschaften. Für ihre langjährige Mitarbeit als Beisitzer im Vorstand bekamen Gerd-Ulrich Blandzinski und Frank Wenzel die Bronzene Ehrennadel des Kreissportbundes.

Mit einer Urkunde und Goldener Ehrennadel für 50-jährige Mitgliedschaft wurden Rolf Schenk, Frank Wenzel, Dieter Dietze, Haribert Meisel, Jürgen Meisel und Detlef Firchow ausgezeichnet. Rolf Schenk hat jahrelang als Tischtennisspieler 385 Spiele für den TVB bestritten und nimmt auch heute noch an den Veranstaltungen der Tischtennis-Abteilung teil.

Frank Wenzel bestritt sein erstes Fußballspiel in der neu gegründeten Minimannschaft gegen den SV Büddenstedt. Er spielte die gesamten Jugendmannschaften durch und absolvierte über 700 Spiele im Herrenbereich. Dieter Dietze spielte die gesamten Jugendmannschaften durch und führte über 200 Spiele im Fußball-Herrenbereich aus. Haribert Meisels Spiele erstreckten sich über die Jugendmannschaften bis ein Torwart gebraucht wurde. Jürgen Meisel richtete sein erstes Fußballspiel in der Schülermannschaft aus. Danach spielte er über viele Jahre in allen Mannschaften der Fußballabteilung. Detlef Firchow führte nach den Spielen in den Jugendmannschaften weiterhin noch über 500 Spiele im Herren- und Altherrenbereich aus.

Für 40-jährige treue Mitgliedschaft im Verein wurden Jörg Rüpke sowie Stefan Grahn die Goldenen Ehrennadeln überreicht. Weiterhin bekamen Daniela Beerbaum und Nils-Olaf Krage für 20-jährige Mitgliedschaft die Silberne Ehrennadel. Ein Pokal für 250 Spiele wurde an Jamie Haycock überreicht. Der Vorsitzende Detlef Voges bekam vom zweiten Vorsitzenden Hans-Günter Fredersdorf für seine 60-jährige Treue eine Armbanduhr und eine Urkunde überreicht.