Schöninger Jugend fehlen trendige Orte zum Chillen und Feiern

Es fehle an trendigen Locations zum Chillen und Feiern. Freies W-LAN und eine gute Verkehrsanbindung suche man ebenfalls vergeblich. Man komme Abends oder an den Wochenenden nur schwer weg, hieß es von den Zehntklässlern des Gymnasiums Anna-Sophianeum. Ja, in der Kritikphase der Zukunftswerkstatt...