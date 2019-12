FC Heeseberg gewinnt Kreismeisterschaft im E-Fußball

Die ersten Kreismeister im E-Fußball kommen vom FC Heeseberg. Der Verein setzte sich am Samstag in der alten Bahrdorfer Sporthalle unter 19 Mannschaften im vom Kreisverband Helmstedt des Niedersächsischen Fußballverbandes (NFV) ausgerichteten Turnier durch. Der virtuelle Fußball ist im Kommen, das zumindest sieht der Niedersächsische Fußballverband so und setzt auf den so genannten eFootball als Erweiterung seines sportlichen...