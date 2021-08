Das Schloss Schöningen gibt es jetzt als Buch auf 180 Seiten

Elke Stern kann unheimlich viel erzählen, über Schöningen und seine Häuser zum Beispiel oder den Bibelgarten von St. Lorenz. Dort fand kürzlich erst der letzte Bibelgartensommer unter ihrer Regie statt, denn Stern zieht sich aus der Veranstaltungsreihe zurück. Und irgendwie passte das Programm des letzten Abends perfekt. Es ging nämlich auch um biblische Gärten, um den Sieg des Menschen über das natürliche Chaos.

Weg ins Gotteshaus war eine einzige Hemmschwelle

Der Bibelgarten von St. Lorenz war vorher alles, nur kein Garten, er war öd, wüst und leer, wie Stern in einem Gespräch über 25 Jahre Bibelgarten erzählte. Dessen Geschichte begann eigentlich schon sechs Jahre vorher, nämlich 1989. Stern war damals Teil eines Küsterteams, zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit. Doch was nutzt die große Öffentlichkeit der Gemeinde, wenn der Weg ins Gotteshaus eine einzige Hemmschwelle ist? Zugegeben, ihr erster Gedanke war durchaus egoistisch angehaucht: „Meine Augen brauchen Schönheit und Struktur“, erzählt sie am Telefon. Die 2000 Quadratmeter Fläche um das Gotteshaus hatten das, da war sich Stern sicher, nicht zu bieten. „Der war die blanke Baustelle.“

Quadratmeter für Quadratmeter – Stein für Stein

Also machte sie sich dran, Quadratmeter für Quadratmeter, Stein für Stein … „Das war damals alles noch echte Handarbeit“, erinnert sich die heute 74 Jahre alte aktive Frau, die den Dingen trotz eines gewissen Ordnungsbedürfnisses ihren Raum zur Entwicklung gibt. „So habe ich das schon immer gehalten“, sagt sie und ihr Lächeln ist förmlich zu hören. Sechs Jahre brauchte es, um die 2000 Quadratmeter Außenfläche innerhalb der Mauern zu einem Pfarrgarten zu machen. Dann kam ein Besuch bei der Bundesgartenschau in Cottbus, sozusagen der Startschuss für den Bibelgarten. Das war 1995.

Wie aber sieht ein Bibelgarten aus? Erfahrungswerte gab es damals noch nicht wirklich. „Wir waren einer der ersten Bibelgärten in Deutschland“, so Stern. Seine Ausrichtung steckt eigentlich im Namen, ein Garten, den sozusagen die Bibel beschreibt. Das tut die heilige Schrift an unzähligen Stellen und der Reformator Martin Luther holte in seiner Übersetzung der Bibel Pflanzen aus Israel in den europäischen Raum. „Das machte mir die Sache leichter“, erklärt Stern, die nun auch auf Kastanien oder Buchsbaum zurückgreifen konnte. Bis dahin hatte sie sich streng an die biblischen Vorgaben gehalten. „Es gab damals noch nicht so viel zum Thema Bibelgarten zu lesen.“

Garten verkörpert wesentlichen Teil der göttlichen Schöpfung

Der Bibelgarten von St. Lorenz ist kein theologisch hoch angelegtes Projekt, denn er verkörpert einen wesentlichen Teil der göttlichen Schöpfung, zu der auch Regen, Sturm, Unwetter und so weiter gehören. „Er ist nah am Menschen, nicht verkopft, alles hatte damals seine Gültigkeit und hat es heute“, sagt Stern. Das sei nachlesbar in der Bibel, für jeden verständlich. Und wie alles, verändert sich auch der Bibelgarten.

Heute geben die ganzjährigen Pflanzen den Ton an, weniger Aufwand, denn die Veränderung bringt Elke Stern mit einem Zitat aus Hiob auf den Punkt: „Alles hat seine Zeit und alles Vorhaben unter dem Himmel hat seine Stunde. Das ist die Überschrift für das ganze Leben. Die Zeit ist also da, dass ich mich zurückziehe.“ Aus dem Bibelgarten und seinen Sommerabenden.