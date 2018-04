Handwerkerviertel wird schick

Im westlichen Teil Wolfsburgs, nahe am Bahnhof, zwischen VW-Werk und Stadtzentrum, liegt das sogenannte Handwerkerviertel. Es ist ein buntes Quartier, in dem nicht nur die verblichenen Anstriche der Häuser mit ihren zarten Pastelltönen vom Ursprung in den 50er Jahren erzählen. Seit 2009 ist dieses...